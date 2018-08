Hoogste aantal vacatures in ruim tien jaar

Het aantal openstaande vacatures is gestegen naar recordhoogte. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland. Het wordt voor werkgevers dus steeds lastiger om personeel te vinden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal vacatures steeg in het tweede kwartaal met 16.000 en daardoor wordt het record van 2007 gebroken. Vooral het aantal vacatures in de handel nam met 4000 flink toe. Ook in de horeca steeg het aantal vacatures flink, met 3000.

De krapte op de arbeidsmarkt leidde er het afgelopen kwartaal ook toe dat er meer mensen een vast contract hebben gekregen. Het aantal werknemers met een vast contract stijgt volgens het CBS zelfs al twee kwartalen harder dan het aantal mensen met een tijdelijk contract.

De werkloosheid neemt minder snel af doordat meer mensen die waren gestopt met het zoeken naar het werk nu toch weer proberen een baan te vinden. Zij vallen dan weer in de categorie werkzoekenden.