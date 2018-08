Ethan van 14 is kandidaat voor gouverneurschap Vermont

Hij is niet oud genoeg om te stemmen, maar de 14-jarige Ethan Sonneborn kan zomaar de nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat Vermont worden. Althans, dat denkt hij zelf. Morgen zijn de voorverkiezingen in Vermont.

Sonneborn kwam erachter dat Vermont geen leeftijdsgrens stelt aan kandidaten. De enige eis is dat zij minstens vier jaar in Vermont wonen en aan die eis voldoet hij. De politiek geëngageerde Sonneborn bedacht zich geen moment en begon met het verzamelen van handtekeningen om op het stembiljet te komen. Dat lukte in mei. Hij wist tot nu toe ruim 1700 dollar bij elkaar te krijgen voor zijn campagne.

Sonneborn is nu een van de vier Democratische kandidaten bij de voorverkiezing. De winnaar neemt het in november op tegen een kandidaat van de Republikeinen.

Zijn grote voorbeeld is Robert F. Kennedy. Hij is de broer van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy. Robert werd vijf jaar na die moord zelf doodgeschoten toen hij campagne voerde bij de Democratische voorverkiezingen.

Voorverkiezingen

Morgen kiezen de inwoners van de staat bij de voorverkiezingen de kandidaat-gouverneur namens de Republikeinse en Democratische Partij. Ook worden er kandidaat-senatoren en kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden gekozen. In zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden is één zetel te verdelen.

Mocht Sonneborn worden verkozen tot de Democratische kandidaat, lijken zijn kansen op het gouverneurschap alsnog gering. Op dit moment is de populaire Republikein Phil Scott de gouverneur en hij gaat voor een nieuwe termijn.

Toch laat Sonneborn zich niet zomaar verslaan. "Ik denk dat de inwoners van Vermont me serieus moeten nemen, want ik heb praktische, progressieve ideeën en ben toevallig 14, niet andersom", zei hij in een debat dat op televisie werd uitgezonden. "Ik denk dat mijn boodschap en mijn platform leeftijd overstijgen."