'Stoppen met Seatwave door Ticketmaster stap in goede richting'

Het stoppen met doorverkoopwebsite Seatwave door kaartverkoper Ticketmaster is een goede stap, vinden critici van sites waar extreem hoge prijzen voor concert- en festivalkaartjes worden gevraagd. Maar het probleem is nog niet opgelost, zeggen ze.

Met enige regelmaat komen woekerprijzen voor concertkaartjes in het nieuws. Een bekend voorbeeld waren kaartjes voor het concert van Adele in 2015, die voor maar liefst 700 euro te koop stonden, terwijl ze eigenlijk ruim 100 euro kostten.

Worden kaartjes doorverkocht, dan gaat er geen geld naar de artiest of songwriter. Dat stoort de Beroepsvereniging voor Auteurs en muzikanten (BAM). "En fans moeten er extra voor betalen, dat willen de artiesten niet", zegt Rita Zipora van BAM. "Het geld gaat puur naar de doorverkopers en verdwijnt uit de waardeketen van muziek."

Aan banden leggen

Seatwave is dan wel een grote speler in zogenoemde secundaire tickets, maar niet de enige. "Bijvoorbeeld Viagogo doet hetzelfde", zegt SP-Kamerlid Peter Kwint in het NOS Radio 1 Journaal. "Er moet ook een einde gemaakt worden aan woekerwinst via andere sites." Volgens het Tweede Kamerlid is het aan de politiek om daar iets aan te doen. Maar een wetsvoorstel uit 2008 dat woekerprijzen moest tegengaan, strandde vorig jaar in de Eerste Kamer.

In Ierland en België zijn wetten aangenomen die het verdienen aan doorverkoop moeten stoppen. "Tot nu toe hobbelen wij er een beetje achteraan." Kwint heeft vorig jaar een aangepast voorstel gedaan om het verdienmodel achter secundaire tickethandel aan banden te leggen. De volledige Tweede Kamer steunde het en Kwint verwacht dat Cultuurminister Van Engelshoven in oktober of november met een reactie komt.

Vollere zalen

Het opheffen van platforms waarop secundaire kaartjes worden aangeboden is geen oplossing, vinden zowel Kwint als Zipora. Concertkaartjes worden vaak een half jaar van tevoren verkocht, fans moeten flexibel kunnen blijven. En zowel verkopers, kopers als concertorganisatoren hebben er baat bij: geen weggegooid geld, alsnog naar een concert kunnen, en vollere zalen.

Binnenkort komt Ticketmaster met een marktplaats waar tickets "voor de originele prijs of minder" te koop zijn, met servicetoeslag. Via deze site mogen verkopers maximaal 20 procent extra vragen en betaalt de koper 5 procent bij een geslaagde verkoop, en de koper 3 procent. "Dat vinden wij heel fair", zegt Zipora van BAM. Het is nagenoeg hetzelfde concept als dat van de populaire website Ticketswap.

Controversieel

Wat het stoppen met Seatwave precies gaat betekenen en of voormalige verkopers niet simpelweg overstappen naar andere sites waar ze nog steeds grote winsten kunnen maken, moet nog blijken. "Het zorgt er in elk geval voor dat Ticketmaster geen boter meer op z'n hoofd heeft als het gaat om de strijd tegen zwarthandel", zegt muziekjournalist Atze de Vrieze. "Het was destijds behoorlijk controversieel dat ze Seatwave overnamen, terwijl Mojo voorop liep in de strijd tegen zwarthandel." Concertorganisator Mojo en Ticketmaster vallen beide onder popmultinational Live Nation.

In deze video van NOS op 3 wordt het wetsvoorstel dat het niet haalde uitgelegd: