Laatste fase Republikeins masterplan: recordaantal nieuwe rechters

Het valt Shapiro op dat media maar beperkt aandacht besteden aan deze ontwikkeling, terwijl de impact volgens hem enorm is. "Iedereen kijkt naar Trumps benoemingen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Natuurlijk is ook dat belangrijk, maar waar het Hooggerechtshof maar een paar zaken per jaar behandelt, doen de rechtbanken duizenden uitspraken per jaar."

Homohuwelijk

Onlangs benoemde de Senaat John K. Bush op de Court of Appeals for the Sixth Circuit. Bush is een fel tegenstander van zaken als het homohuwelijk en abortus. Ooit stelde hij het grondwettelijke recht op abortus gelijk aan slavernij als "de twee grootste tragedies van Amerika". Zijn collega Kyle Duncan van het Court of Appeals for the Fifth Circuit schreef eens dat het homohuwelijk de maatschappelijke vrede in gevaar brengt.

Dit soort benoemingen heeft grote potentiële gevolgen voor de jurisprudentie en de kleur van Amerika's rechtbanken, zegt Wheeler: "Als Trump twee termijnen aanblijft, zal de meerderheid van de Amerikaanse rechtbanken worden bezet door rechters die door Republikeinse presidenten zijn benoemd. En dan zul je zien dat claims over minderhedenkwesties, over genderidentiteit en over zaken als milieubescherming veel sceptischer worden benaderd in de rechtbanken."