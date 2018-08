Honderden Limburgse agrariërs leveren giftige bestrijdingsmiddelen in

Ruim één op de vijf Limburgse agrariërs heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo.

Er was een inleveractie op touw gezet in opdracht van de provincie en het Waterschap Limburg. Doel was om te voorkomen dat de verboden middelen ooit in het milieu terecht zouden komen.

'Bezem door middelenkast'

Veel boeren, tuinders en boomtelers hebben middelen in de kast staan die niet meer toegestaan zijn. Mensen weten soms niet waar ze met die spullen heen moeten. Daarom was de actie 'bezem door de middelenkast' bedacht.

"Door de middelen verantwoord af te voeren, is voorkomen dat ze bijvoorbeeld in het water terechtkomen", zegt bestuurslid Har Frenken van het Waterschap Limburg. Milieugedeputeerde Bob Ruers is tevreden met het resultaat. "In grond- en oppervlaktewater worden immers nog altijd te veel restanten aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen", zegt hij.

Anoniem en kosteloos

Niet alleen agrariërs, ook loonwerkers en hobbyboeren, kregen de kans om anoniem en kosteloos resten van de verboden middelen in te leveren. Bij één bedrijf werd 463 kilo opgehaald, bij drie andere bedrijven meer dan 400 kilo, meldt 1Limburg.

Ook op andere plekken in het land worden boeren aangemoedigd bestrijdingsmiddelen in te leveren.