Amerikaanse baby overlijdt in snikhete auto

In de Amerikaanse staat Missouri is een baby van tien weken oud overleden in een snikhete auto. Het meisje werd door haar broers en zussen op de achterbank gevonden; ze was toen al dood.

De auto stond in de stad Cape Girardeau geparkeerd op een trailer park, een terrein waar veelal arme Amerikanen wonen in stacaravans of woonwagens. Het is niet duidelijk hoelang het meisje in de auto lag en waarom ze daar was achtergelaten. Er is nog niemand opgepakt.

50 graden

In Missouri worden buitentemperaturen van boven de 30 graden gemeten. Onder die omstandigheden kan de temperatuur in een afgesloten auto snel oplopen tot meer dan 50 graden.

Volgens de site noheatstroke.org zijn in de VS dit jaar tot nu toe 33 kinderen omgekomen in hete auto's.