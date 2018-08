Werkstraf voor ex-CDA-raadslid na het doen van valse aangiftes

Voormalig CDA-raadslid Rob Huijben uit Dongen moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren omdat hij meerdere keren een valse aangifte heeft gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een bekentenis afgelegd. Vanwege zijn kwetsbare psychische gesteldheid, komt de zaak niet voor de rechter.

Huijben claimde in mei 2016 dat hij meerdere keren was bedreigd en mishandeld. Hij zou onder meer twee dreigbrieven hebben gekregen. Ook zou hij na een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen intimiderend zijn aangesproken op een parkeerplaats. Het verhaal veroorzaakte veel ophef in de gemeente, schrijft Omroep Brabant.

Begin dit jaar maakte het OM bekend dat het toenmalig raadslid zou worden vervolgd omdat hij de aangiftes had verzonnen. Het CDA vroeg Huijben daarop om de partij te verlaten. Het raadslid ging zelfstandig verder maar werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet herkozen. Huijben heeft zelf altijd ontkend dat hij het verhaal verzonnen had.