Dronken militair slaat over de kop en vlucht in Waalre

In Waalre is een militair van 23 met zijn auto over de kop geslagen. De man uit Valkenswaard had te veel gedronken.

Agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag een beschadigde auto die een boom had geraakt. Er zat niemand meer in en in de auto lag een gebruikershoeveelheid cocaïne. Toen de politie bij het huis van de eigenaar van de auto ging kijken, vonden ze de man. Hij zat onder het bloed.

Bij een blaastest blies hij 515 ugl, meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid. Omdat de man militair is heeft de marechaussee het onderzoek overgenomen van de politie.