Podcast De Dag: waarom is juist Telegram geschikt voor duistere handel?

Steeds meer handel verplaatst zich naar chatapp Telegram, schrijft het AD vandaag. Telegram werd aangekondigd als hét alternatief voor WhatsApp. Met techredacteur Joost Schellevis bespreken we het huidige imago van Telegram en de duistere handel die zich op het platform manifesteert.

En dit weekend in het nieuws: niet klimmen op hunebedden! Maar waarom niet? Met Harrie Wolters van het Hunebedcentrum gaan we terug naar het begin van het hunebed. Hij geeft nieuwe inzichten over dit oude fenomeen.