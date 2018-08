Moederorka laat haar dode pasgeboren baby pas na weken los

Een orka in de Stille Oceaan kon haar overleden kalf maar niet loslaten. Tweeënhalve week lang duwde Tahlequah haar dode dochter al zwemmend voort met haar voorhoofd, om te voorkomen dat ze zou zinken. Afgelopen zaterdag werd ze voor het eerst zonder kalvenkarkas gezien, toen ze met haar kudde op zalm joeg.

"Haar tocht van verdriet is nu voorbij en haar gedrag is opmerkelijk speels", schrijft het Centrum voor Walvisonderzoek in de Amerikaanse staat Washington. De moeder lijkt in een goede lichamelijke conditie te verkeren. Waarschijnlijk is het karkas gezonken. De baby had maar kort geleefd.

Tahlequah legde in minstens 17 dagen ruim 1600 kilometer af met het karkas, bij de Canadese en Amerikaanse kust. Het dier wordt ook aangeduid als J35.