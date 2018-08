Honderden gewonden door instorten podium op Spaans festival

In de Spaanse stad Vigo zijn meer dan 260 mensen gewond geraakt toen het podium waarop zij stonden instortte. Vijf mensen raakten zwaargewond, meldt de regionale minister van Volksgezondheid. Niemand verkeert in levensgevaar.

De slachtoffers bezochten het muziekfestival O Marisquino in het centrum van de stad. Rapartiest Rels B. gaf rond middernacht een optreden, toen het platform waar het publiek opstond het begaf.

Sommige mensen vielen vervolgens in zee. Om te controleren of niemand klem zat in de constructie, zijn duikers het water in gegaan. Ook zijn thermische camera's ingezet om te zoeken naar slachtoffers onder het puin.

Rels B. heeft de slachtoffers via Twitter kracht toegewenst.