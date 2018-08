Dode bij botsing op spoorwegovergang bij Scheemda

Op een onbewaakte spoorwegovergang bij Scheemda is bij een botsing een automobilist om het leven gekomen. In de trein zat alleen een machinist. Hij is niet gewond geraakt.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk gebeurd is. Het treinverkeer op het traject Groningen-Veendam ligt stil.

In januari was er op dezelfde onbewaakte spoorwegovergang ook al een ongeluk, maar daarbij vielen geen slachtoffers. In 2015 kwam op hetzelfde traject iemand om het leven.

Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef afgelopen maand in een rapport dat het aantal slachtoffers op spoorwegovergangen onacceptabel hoog is en omlaag moet en kan. Volgens de OVV is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van overwegen te veel versnipperd en moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer regie nemen.

ProRail wil de onbewaakte spoorwegovergangen snel aanpakken. De spoorwegbeheerder heeft daar afspraken over gemaakt met onder meer gemeenten en omwonenden. Er zijn in Nederland nog iets meer dan honderd openbare onbewaakte overwegen. Binnen drie jaar wil ProRail van het grootste deel daarvan af.