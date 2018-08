Wekdienst 13/8: Ryanair in overleg met piloten en ministers uit Korea's bijeen

Goedemorgen! Vandaag behandelt de Raad van State de zaak over het uitzetten van de de Armeense kinderen Lili en Howick, praten Ryanair en de piloten weer over de cao, komen ministers van Noord en Zuid-Korea bijeen en mogen Cubanen meedenken over een nieuwe grondwet.

Vandaag trekken er flinke buien over het land, soms met onweer en hagel. Vooral 's middags is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot 24 graden.