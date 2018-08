Vrouw komt om bij brand Etten-Leur

In Etten-Leur is bij een woningbrand een vrouw om het leven gekomen. De echtgenoot en een 2-jarig kind van de vrouw zijn zwaargewond geraakt.

Het gezin woonde tijdelijk in een schuur bij een familielid, schrijft Omroep Brabant. Daar brak rond 04.30 uur brand uit. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De brand was al snel uitslaand.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig rond het getroffen pand. Enkele omliggende huizen zijn vanwege de brand ontruimd.