Wolken werken niet mee, sterrenregen amper te zien

In heel Nederland zitten liefhebbers er klaar voor, maar door de bewolking is er maar weinig te zien van de sterrenregen boven Nederland. De dunne laag bewolking is toch dik genoeg om het zicht op de zogenoemde Perseïden te belemmeren. Ook regent het her en der.

Deze nacht is eigenlijk het hoogtepunt van de sterrenregen. De Perseïden, een zwerm ruimtepuin, zorgen voor tientallen vallende sterren per uur. De afgelopen nachten waren die ook te zien, al waren het er een stuk minder dan deze nacht.

Op sociale media laten natuurliefhebbers en fotografen hun teleurstelling blijken. Sommigen houden nog hoop op een opklaring: het hoogtepunt van het sterrenspektakel is naar verwachting pas rond 03.30 uur.