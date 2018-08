Zware strijd met Taliban om Afghaanse stad Ghazni

Talibanstrijders hebben een zware aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van politie en op overheidsgebouwen in de Afghaanse stad Ghazni. Tientallen militairen en agenten zijn daarbij om het leven gekomen. De strijders dreigen volgens de autoriteiten en ooggetuigen de hele stad in te nemen.

Ghazni, met bijna 150.000 inwoners, is van groot strategisch belang omdat de snelweg naar het zuiden van Afghanistan erdoorheen loopt. Bij felle gevechten kwamen vrijdag al zeker zestien mensen om het leven en raakten ongeveer veertig mensen gewond. Volgens een plaatselijke ambtenaar waren vrijwel alle slachtoffers Afghaanse militairen.

Amerikaanse gevechtsvliegtuigen gaven de regeringstroepen de afgelopen dagen en vandaag zeker vier keer luchtsteun, maar het is onduidelijk wat daarvan het resultaat is geweest. Door de hevige strijd die al dagen aan de gang is, zijn de telecomverbindingen zwaar beschadigd. Het is de vierde keer in een paar jaar dat de Taliban de stad proberen in te nemen.

Verschanst in woningen

Ongeveer tachtig politiemensen zouden bij de aanval van vandaag zijn gedood. Ook is een onbekend aantal burgers omgekomen.

De stafchef van het Afghaanse leger spreekt tegen dat de stad op vallen staat. Hij zegt dat zijn manschappen bezig zijn de Taliban uit Ghazni te verjagen, maar een probleem daarbij is dat strijders zich verschansen in woningen.