Ruim duizend betogers in Washington voor protest tegen rechtsextremisten

In afwachting van een protestmars van rechtsextremisten hebben zich in Washington D.C. meer dan duizend tegendemonstranten verzameld in de buurt van het Witte Huis. Alles wijst erop dat de groep tegendemonstranten veel groter zal zijn dan de rechtsextremisten.

Vanavond om 17.30 uur lokale tijd staat de mars van extreemrechts gepland. De eerste groep is zojuist onder luid gejoel van tegenstanders aangekomen.

Volgens de organisator van de mars, nationalist Jason Kessler, is het doel van de demonstratie om op te komen voor de vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Hij zei tussen de honderd en 400 aanhangers te verwachten in Washington. Kessler noemt zichzelf geen neonazi of white supremacist.

Charlottesville

De mars is precies een jaar na de demonstratie in Charlottesville in de staat Virginia die volledig uit de hand liep. Er kwamen destijds veel neonazi's op de betoging af. Een vrouwelijke tegendemonstrant kwam om het leven toen een rechtsextremist in een auto inreed op de menigte.

Dat protest werd 'Unite the Right' genoemd, de betoging van vandaag is omgedoopt tot 'Unite the Right 2'. Vanwege de voorgeschiedenis is er veel politie op de been. Ook zijn er barricades opgeworpen om de groepen te scheiden.