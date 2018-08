Boos over corruptie in eigen land demonstreren ook Roemeense expats mee

De Roemeense steden Boekarest, Sibiu, Cluj-Napoca en Brasov hebben een onrustig weekend achter de rug. Tienduizenden mensen gingen hier, met een smartphone in de ene hand en een protestbord in de andere hand - vrijdag en zaterdag de straat op. Met traangas en waterkanonnen wist de politie een einde te maken aan de protesten.

De demonstranten maken zich met name boos over diepgewortelde corruptie, lage lonen en een slecht functionerende bureaucratie. Ze eisen dat de sociaaldemocratische partij PSD, die sinds 2016 aan de macht is, opstapt en dat er nieuwe verkiezingen komen. "Veel mensen vinden dat de regering weinig aan de problemen doet en dat de PSD vol zit met zakkenvullers", zegt vertaler Jan Willem Bos. Hij schreef meerdere boeken over Roemenië en komt regelmatig in het land.

Dat het juist in de zomermaanden zo onrustig is, is volgens Bos geen toeval. "Vooral Roemenen die als kennismigranten in het buitenland werken zijn het zat. Zij vieren nu vakantie in hun moederland en vormen een deel van de initiatiefnemers van deze protesten".

'Geleid door dieven'

Onder de demonstranten zijn in ieder geval veel expats. In verschillende media komen Roemenen aan het woord die wonen en werken in landen als Nederland, Spanje, Duitsland, Zweden en Italië. Een Roemeense uit Zweden legt uit: "Ik ben hier vanwege mijn kinderen die geen Roemeens kunnen lezen of schrijven. Dit land is rijk en prachtig, maar het wordt geleid door dieven."

Een Roemeen die vijftien jaar geleden vertrok naar Italië en nu protesteert in Boekarest zegt: "Ik ben vertrokken om mijn kinderen een beter leven te kunnen geven. Dat was hier toen niet mogelijk. Helaas is dat nu nog altijd niet mogelijk, de mensen die over ons regeren zijn niet voldoende gekwalificeerd en ze zijn corrupt."

Demografische tijdbom

Roemenië wordt door sommigen een demografische tijdbom genoemd. De afgelopen decennia zijn miljoenen Roemenen, ongeveer een zesde van de bevolking, naar het buitenland vertrokken. Arbeidsmigranten vinden via Europese uitzendbureaus seizoenswerk, hoogopgeleide Roemenen vinden hun heil bij buitenlandse bedrijven.