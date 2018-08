Extreemrechts demonstreert vanavond in achtertuin Witte Huis

Rechtsextremisten maken zich op voor protesten in Washington vandaag, precies een jaar na de geëscaleerde demonstratie in Charlottesville. Er worden ook tegendemonstranten verwacht.

Op 12 augustus 2017 kwamen rechtse Amerikanen in Charlottesville in actie, omdat ze wilden voorkomen dat er een standbeeld van generaal Lee weggehaald zou worden. Hij was aanvoerder van de zuidelijke staten in de burgeroorlog.

'Unite the Right' werd dat protest genoemd. Maar op de dag zelf bleek dat vooral het zeer extreme deel van rechts Amerika te zijn dat zich verzameld had, met daarbij ook white supremacists en neonazi's.

De demonstratie startte in een gespannen sfeer, met ook veel tegendemonstranten. Uiteindelijk liep het uit op vechtpartijen en reed een rechtsextremist in op een groep demonstranten. Bij de aanslag kwam een jonge vrouw om het leven.

In de video hieronder zie je wat er een jaar geleden in Charlottesville gebeurde: