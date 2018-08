Wapenopslag Syrische rebellen Idlib ontploft, veel slachtoffers

In de Syrische provincie Idlib zijn veel doden gevallen bij de ontploffing van een wapenopslag. Bronnen melden zeker 36 doden; tientallen mensen zouden nog onder de puinhopen van het ingestorte pand liggen.

In een gebouwencomplex in het stadje Sarmada lagen wapens en munitie van de aan al-Qaida gelieerde rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham opgeslagen. Het is niet bekend of de opslag onder vuur is genomen of door een andere oorzaak is geëxplodeerd.

Idlib

De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar verschillende rebellengroepen nog standhouden tegen het leger van president Assad en diens bondgenoten. De rebellengroepen vormen geen gesloten front tegen het regime, ze vechten ook tegen elkaar om de macht in het gebied.

Troepen van president Assad, gesteund door de Russische luchtmacht en strijders uit Iran, boeken de laatste maanden het ene na het andere succes in de Syrische burgeroorlog. Veel rebellen en hun familieleden zijn vanuit door het regime heroverde gebieden zelf naar de provincie Idlib getrokken of daarheen geëvacueerd.