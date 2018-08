Duitse jeugdleiders aangeklaagd voor in gevaar brengen kinderen bij Frans noodweer

De Franse justitie heeft de leiding van een Duits jeugdkamp dat in Frankrijk werd getroffen door een overstroming, in staat van beschuldiging gesteld. De twee mannen hebben meer dan 100 kinderen in gevaar gebracht, stelt de openbaar aanklager.

Voor hun kampeerplek in Saint-Julien-de-Peyrolas in de regio Gard hadden de begeleiders geen toestemming. De twee wisten dat het stijgende water van de rivier op die plek gevaarlijk kon worden.

Toen het zuidelijke departement Gard afgelopen donderdag getroffen werd door noodweer en overstromingen, moesten de kinderen geëvacueerd worden. Negen van hen raakten lichtgewond.

Kort in de cel

De Franse krant Le Monde schrijft dat de voorzitter en vicevoorzitter van de vereniging, beiden in de vijftig, zijn aangeklaagd. Zaterdag moesten ze voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een van de twee heeft korte tijd in de cel gezeten. Ze mogen de Gard niet verlaten zolang het strafrechtelijk onderzoek loopt.

De burgemeester en gemeentemedewerkers hadden de leiding afgelopen week gewaarschuwd om alert te zijn op het waterpeil. Volgens de aanklager hebben ze toegegeven dat ze over het gevaar waren geïnformeerd.

Een andere begeleider wordt sinds het noodweer vermist. Naar hem wordt nog gezocht. De leden van de jeugdvereniging uit Leverkusen, boven Keulen, zijn vandaag teruggegaan naar Duitsland. De leiding heeft twee weken de tijd om het kamp af te breken.