Zes aanhoudingen na opstootje op Ajax-tribune

De politie heeft zes mensen aangehouden na een opstootje gisteravond in de Johan Cruijff Arena bij de wedstrijd Ajax-Heracles. Het is onduidelijk of de ruzie gerelateerd is aan het hartinfarct van een steward. De zes, vijf mannen en een vrouw, zijn na de wedstrijd aangehouden.

De politie onderzoekt of de steward is aangevallen door een van de supporters. Volgens ooggetuigen zou hij tijdens de wedstrijd door supporters bij de keel zijn gepakt en geslagen zijn.

Na reanimatie is de steward "met zelfstandige hartslag" naar het ziekenhuis is gebracht, zei de Amsterdamse club. Hij is weer stabiel en bij kennis, zette de club op Twitter.