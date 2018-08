Jongen enige overlevende vliegtuigcrash Indonesië

Een twaalfjarige jongen heeft als enige een vliegtuigongeluk in de Indonesische provincie Papoea overleefd. Het vliegtuigje met negen inzittenden crashte in bebost berggebied in de buurt van de grens met Papoea-Nieuw-Guinea.

Het toestel stortte gisteren neer. Reddingswerkers vonden de jongen vandaag bij het wrak. Hij is naar een ziekenhuis gebracht; het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn.

Het toestel was een Pilatus Porter van een kleine Indonesische maatschappij. De Zwitserse fabrikant stopt volgend jaar na bijna zestig jaar met het maken van dit type vliegtuig, dat vooral in bergachtig gebied met korte vertrek- en landingsbanen wordt gebruikt.