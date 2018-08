Petitie om weg veiliger te maken waar Koen van Keulen verongelukte

Nabestaanden van Koen van Keulen zijn een petitie gestart om de weg bij het Gardameer, waar hij verongelukte, veiliger te maken.

De 17-jarige scholier uit Soest kwam op 20 juli om tijdens een vakantie bij het meer in Noord-Italiƫ. Hij liep 's nachts naast een vangrail langs een drukke weg bij het plaatsje Pacengo. In het donker zag hij niet dat het pad ophield. Hij viel zes meter naar beneden in een greppel, een val die hem fataal werd. Hij werd dagen later na een grote zoekactie gevonden.

De familie van Koen pleitte eerder al voor het plaatsen van hekken op de plek waar hij viel. De Italiaanse Vereniging voor Verkeersslachtoffers noemde het belachelijk dat er geen voetpad is langs de weg.

In de petitie roepen de nabestaanden de Italiaanse autoriteiten op de wegen rond het Gardameer veiliger te maken, schrijft RTV Utrecht. Ze vinden onder meer dat er wandel- en fietspaden moeten komen, die duidelijk gescheiden zijn van de wegen.