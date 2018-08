Ajax-steward gereanimeerd na aanval van supporter

Tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles is een steward aangevallen door een supporter. Volgens een ooggetuige werd de steward bij de keel gegrepen en raakte hij onwel.

Er werden twee ambulances heen gestuurd en de steward werd minutenlang gereanimeerd. Het incident speelde zich af onder vak 424 in de Johan Cruijff Arena.

Ajax zegt dat de steward "met zelfstandige hartslag" naar het ziekenhuis is gebracht en dat hij stabiel en bij kennis is. De politie onderzoekt nog wat er zich precies in de Arena heeft afgespeeld.