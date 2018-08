De IJ-tunnel in Amsterdam is in beide richtingen afgesloten in verband met een brand in een technische ruimte op de Piet Heinkade. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is ontstaan in accupakketten en woedt in de kelder van een ventilatiegebouw. Het is nog onbekend hoe dat kon gebeuren. Het is volgens de brandweer ook nog niet duidelijk welke effecten de brand heeft op andere infrastructuur. De brand is van buitenaf niet zichtbaar.