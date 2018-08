'Binnenvaart houdt nog weken last van laagwater in rivieren'

De binnenvaart houdt nog weken last van de lage waterstand in rivieren, verwacht branchevereniging Schuttevaer. Door de droogte van de afgelopen weken is het waterpeil in rivieren sterk gedaald. Dit leidt ertoe dat binnenvaartschepen slechts voor de helft kunnen worden beladen.

"Dat betekent dat als een bedrijf duizend ton aan goederen bestelt, dat niet met één maar met twee schepen moet worden vervoerd", zegt Erik Schultz van Schuttevaer. "Dat is wel even alle hens aan dek." Schepen moeten door de drukte op het water langer wachten bij sluizen en voorzichtiger varen.

Gesloten sluizen

Door de lage waterstand kan de sluis bij Delden in Overijssel dit weekend 's avonds en 's nachts niet worden gebruikt. Door de vakantieperiode is er weinig personeel. Het personeel dat er wel is, is hard nodig op plaatsen waar het waterpeil laag is.

Door een gesloten sluis bij Deventer is ook de binnenvaart op een deel van de IJssel al bijna een week gestremd. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

"Het is een uitzonderlijke situatie", zegt Schultz. "Ik verwacht wel dat dit vaker gaat gebeuren. Het wordt droger en we zullen moeten nadenken over hoe we hiermee omgaan." Rijkswaterstaat zei eerder dat twee tot drie maanden normaal Nederlands weer nodig zijn om de watervoorraad aan te vullen.

Ondanks de flinke regenbuien van de afgelopen dagen, is de waterstand in de rivieren nauwelijks gestegen. Het waterpeil in Nederlandse rivieren is sterk afhankelijk van regenval in Duitsland en Zwitserland.