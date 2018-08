Noodhulp op Lombok: goedbedoeld, noodzakelijk, maar ongecoördineerd

"Mensen bekijken het hier per dag. Natuurlijk zit het tegen, maar de sfeer is positief. Buren helpen elkaar om de tenten in de noodkampen op te zetten, iedereen eet met elkaar. Als iemand noedels of rijst over heeft, geeft hij het aan de rest", zegt Dianne Nijdam, die al 15 jaar op Lombok woont.

Nijdam verblijft momenteel in een tentenkamp in het dorpje Kerandangan. De situatie in het kamp is armzalig. "Mensen slapen in tenten verdeeld over het eiland. Ze willen dicht bij hun eigen huizen blijven, omdat er onder het puin nog waardevolle spullen liggen."

In elke tent slaapt een grote familie, zegt ze. "Dat zijn kinderen, ouders, ooms en tantes en grootouders. Er is weinig eten: wij zelf eten ook iedere dag alleen een beetje rijst, meer is er gewoon niet."

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat het Indonesische eiland Lombok getroffen werd door een hevige aardbeving. En daar bleef het niet bij: er volgden nog twee aardbevingen en vele naschokken.

Afhankelijk van particulieren

De situatie op het eiland is schrijnend. In het noorden, dat het ergst getroffen is, biedt de overheid nog noodhulp. Maar op veel andere plaatsen, die niet langs de hoofdweg van het eiland liggen, zijn de inwoners afhankelijk van particulieren. Meerdere Nederlanders die op het eiland zijn, proberen daarom op eigen houtje hun steentje bij te dragen.