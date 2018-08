Bevolking vlucht na aanvallen Oost-Congo, angst voor verspreiding ebola

Bij aanvallen van rebellen in het noordoosten van Congo zijn zeven burgers omgekomen. De nachtelijke aanvallen werden vermoedelijk uitgevoerd door de radicaal-islamitische Geallieerde Democratische Strijdmacht (ADF), 40 kilometer buiten de stad Beni.

Volgens een lokale bestuurder is een groot deel van de bevolking op de vlucht geslagen vanwege het geweld. De angst bestaat dat gezondheidswerkers hierdoor worden belemmerd in hun poging de recente ebola-uitbraak te bestrijden. In dezelfde regio werden onlangs weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Mensen die op de vlucht slaan, kunnen niet worden gevaccineerd en verspreiden de ziekte mogelijk naar andere regio's.

Elf ebola-doden

Sinds de nieuwe uitbraak van ebola begin deze maand kwamen elf mensen om het leven. Een week voor de uitbraak meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog dat de ebola-uitbraak in het land officieel voorbij was.

Hulpverleners moeten hun werk doen in een gebied waar het geweld regelmatig oplaait. In Oost-Congo zijn tientallen strijdgroepen actief die de goudmijnen en andere mijnbouwgebieden in handen hebben. Een miljoen mensen zijn door het geweld ontheemd geraakt.