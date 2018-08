Kortsluiting zonwering veroorzaakte brand woon-zorgcomplex Breukelen

Kortsluiting in een van de motortjes van de zonwering heeft hoogstwaarschijnlijk de grote brand in het woon-zorgcomplex in Breukelen veroorzaakt. Dat concludeert de politie na onderzoek naar de brand van 30 juli, bevestigt directeur Van Rossum van woon-zorgcentrum 't Heycop bij RTV Utrecht.



Voor alle zekerheid worden nu alle zonweringen van het pand nagelopen. Het gaat om ongeveer honderd motortjes die gecontroleerd moeten worden.

Bij de brand raakten elf mensen lichtgewond, in bijna alle gevallen door de rookontwikkeling. Het blussen van de brand zelf was niet zo'n probleem, maar politie, brandweer en omwonenden hadden de grootste moeite om de meer dan honderd ouderen veilig uit hun aanleunwoning te halen.

Meer moeite dan gedacht

De ruim honderd bewoners slapen nog altijd niet thuis. Het grootste deel woont tijdelijk bij familie of vrienden. Een aantal mensen heeft onderdak gevonden bij Universiteit Nyenrode. Intussen worden hun woningen schoongemaakt en opgeknapt.

Directeur Van Rossum zegt dat het herstellen van de schade meer moeite kost dan gedacht. Zo moeten zeventig voordeuren en deurposten worden vervangen die door de brandweer bij de evacuatie zijn opengebroken. Muren worden opnieuw geschilderd; de centrale ruimte, het trappenhuis en de luchtschachten worden schoongemaakt

Volgens Van Rossum kunnen de meeste mensen volgende week zaterdag weer naar huis.