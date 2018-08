Vuurwerkfestival Scheveningen gaat vanavond wel van start

Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen gaat vanavond alsnog beginnen. Gisteravond werd de start afgelast vanwege harde wind.

Het festival in Scheveningen, met teams uit acht landen, is een van de grootste vuurwerkfestivals van Europa. Vorig jaar kwamen er 340.000 bezoekers op af. Juist daarom wilde de organisatie geen enkel risico lopen en werden de eerste shows gisteravond afgelast. Harde wind en onweer vormden een te groot risico voor de bezoekers, de hoge golfslag zou deelnemers die hun vuurwerk afschieten vanaf een ponton op de Noordzee in gevaar kunnen brengen.

Serieuze domper

"Het is een serieuze domper. Het is ongelofelijk, na drie maanden prachtig weer", zei Bjorn van Dijl van de organisatie gisteravond op Omroep West.

Nu de weersomstandigheden een stuk beter zijn, kan het festival wel beginnen. Het team uit Oostenrijk bijt het spits af om 21.45 uur, gevolgd door de show van het Engelse team om 22.30 uur. De shows van de teams van Belgiƫ en Japan, die voor gisteravond gepland stonden, zijn volgens Omroep West komend weekeinde te zien.