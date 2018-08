Geheimzinnige spoorbrug over A28 wordt gesloopt

De sloop van de oude spoorbrug over de A28 tussen Zeist en Huis ter Heide is begonnen. De snelweg is vanwege de werkzaamheden het hele weekend dicht tussen knooppunt Rijnsweerd en de op- en afrit Den Dolder.

Over het viaduct gingen vooral in de jaren tachtig, aan het eind van de Koude Oorlog, de wildste verhalen. Het gerucht wilde dat er in het beton een pijpleiding liep, bedoeld voor de aanvoer van vliegtuigbrandstof naar de nabijgelegen militaire vliegbasis in Soesterberg. Die pijpleiding moest hoe dan ook geheim blijven, want als de Russen daarover zouden horen zou het viaduct doelwit kunnen zijn.

Dekmantel

Het verhaal werd nog mooier doordat de spoorlijn ten tijde van de bouw van de spoorbrug (1968) al nauwelijks meer werd gebruikt, terwijl de aanleg van de snelweg ter hoogte van Zeist juist lange tijd stil lag. Waarom werd er dan toch een viaduct gebouwd voor een paar treinen over een weg die er nog niet was? Was het dan toch een dekmantel voor een geheimzinnige kerosineleiding?

Het gerucht klopt niet, zegt schrijver en historicus Kees Volkers bij RTV Utrecht. Al begrijpt hij dat veel mensen er jarenlang in hebben geloofd. Ook een aantal gemeenteraadsleden dacht destijds dat het gerucht waar was.

"Ze hebben waarschijnlijk een misinterpretatie gedaan, want ze stellen dat die pijpleiding door het viaduct richting Soesterberg liep. Wat we nu weten is dat die pijpleiding hier wel gelopen heeft, maar niet door het viaduct. Hij liep er pal naast en onder de weg door", zegt Volkers.

Sloop uit veiligheidsoverwegingen

Zoals gezegd is het viaduct nog enige tijd gebruikt, vooral voor goederenvervoer. Maar de laatste tientallen jaren reed er geen trein meer overheen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het nu afgebroken. "Je wilt liefst zo min mogelijk obstakels hebben boven de weg", licht Gerrit van Zoelen van Rijkswaterstaat toe.

Vanwege de sloop van het viaduct is de A28 dit weekeinde lokaal in beide richtingen dicht. De afsluiting duurt tot maandagochtend 05.00 uur.