Hoe een bekend kostuum uitgroeit tot het symbool van een protestbeweging

Wereldwijd het hoofd buigen

Naar Amerikaanse en Britse voorbeelden gingen ook in Argentinië recent vrouwen verkleed als dienstmaagden de straat op. Drie van zulke protesten werden georganiseerd door de Argentijnse Bernardino. Om zo veel mogelijk vrouwen te laten meedoen, schreven ze een instructie: bijvoorbeeld hoe de mantel en de kap moesten worden gemaakt.

Maar het belangrijkste was dat vrouwen stil en onderdanig moesten zijn. "Want," zo legt Bernardina uit, "dat is de staat waarin vrouwen verkeren als ze abortus plegen. Abortus in Argentinië moet in het geheim, je kan er met niemand over praten. Er rust een gigantisch taboe op."

Voor Bernardina is het kostuum veel meer dan een symbool. "Het geeft niet alleen aan wie we zijn en waar we voor staan, het verenigt ons ook, terwijl we tijdens ons protest worden uitgescholden voor moordenaars."