Lancering zonverkenner NASA afgebroken, morgen nieuwe poging

De lancering van de NASA-zonverkenner Parker Solar Probe is op het laatste moment afgeblazen. Met nog 55 seconden te gaan stelde ruimtevaartorganisatie vast dat er een technisch probleem was opgetreden. Morgen volgt een nieuwe poging. Die staat om 03.31 uur plaatselijke tijd gepland.

De lancering vanaf ruimtevaartbasis Cape Canaveral in Florida had vandaag om 03.48 uur lokale tijd moeten plaatsvinden. Duizenden mensen hadden zich daar verzameld om de raket en de sonde te zien opstijgen. De aftelprocedure was ook live te volgen via NASA TV.