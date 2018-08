Opnieuw vakantiedrukte op tweede Zwarte Zaterdag

Vakantieverkeer moet dit weekend opnieuw rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. In Frankrijk is het vandaag de tweede Zwarte Zaterdag. Niet alleen de wegen richting het zuiden staan vol verkeer, er zijn ook veel vakantiegangers die weer naar huis gaan.

Het verkeer op de A7 tussen tussen Lyon en Orange stond rond 09.00 uur vanochtend uur al bijna twee uur vast. Ook op de A10 tussen Tours en Bordeaux was het druk. De ANWB verwacht verder files op de A9, vooral bij Narbonne en Montpellier.

Gotthardtunnel

Ook in andere landen staan files door vakantieverkeer. Zo is het in Oostenrijk druk bij Salzburg. In Zwitserland bedraagt de wachttijd bij de Gotthardtunnel richting Duitsland intussen een uur.

Italië heeft ook te maken met een druk weekend. Dat zal niet alleen te merken zijn op de uitvalswegen van steden als Turijn, Milaan en Florence, maar ook op de snelwegen naar de Adriatische kust en de Bloemenrivièra.