Wekdienst 11/8: hardloopfinales op het EK en ruimtesonde naar de zon

Goedemorgen! Vandaag begint -als het goed is- de reis van een ruimtesonde naar de zon, lopen Nederlandse atleten de spannende 200 meter op het EK en bezoekt Merkel haar Spaanse collega.

Vandaag is het in de zuidelijke helft van het land droog, in het noorden valt een enkele bui. Zo nu en dan schijnt de zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is het droog. er stroomt warmere lucht binnen en landinwaarts is het zomers warm.