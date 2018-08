Bestrijdingsmiddelfabrikant moet kankerpatiënt bijna 290 miljoen dollar betalen

Het chemiebedrijf Monsanto moet miljoenen betalen aan een man die zegt dat hij kanker heeft gekregen van een onkruidbestrijdingsmiddel met glyfosaat. Een jury in de Amerikaanse staat Californië stelde de terminaal zieke conciërge in het gelijk en bepaalde dat Monsanto 289 miljoen dollar (253 miljoen euro) moet betalen. Monsanto gaat in beroep tegen de uitspraak.

De zaak van de oud-schoolconciërge, Dewayne Johnson, was de eerste rechtszaak over de omstreden onkruidverdelger Roundup. Honderden mensen hebben aanklachten ingediend tegen Monsanto, omdat zij zeggen dat ze lymfeklierkanker hebben gekregen van het middel. Monsanto ontkent dat glyfosaat, een van de actieve stoffen in Roundup, kanker veroorzaakt.

De 46-jarige Johnson gebruikte Roundup volgens zijn advocaat zo'n dertig keer per jaar bij de school waar hij werkte. Bij harde windvlagen zou het middel geregeld in zijn gezicht zijn gekomen. Ook zou ooit een toevoerslang zijn gescheurd, waardoor Johnson onder de Roundup kwam te zitten.

Onenigheid over risico voor mensen

De Wereldgezondheidsorgansatie zei in 2015 dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is. Die vaststelling was aanleiding voor Johnsons zaak, die versneld werd behandeld vanwege de slechte gezondheid van de oud-conciërge. Deskundigen denken dat de uitspraak in het voordeel van Johnson zal leiden tot honderden nieuwe zaken.

Er is wereldwijd veel te doen over glyfosaat. De stof zit in de meestgebruikte onkruidverdelgers en er is veel onenigheid over de giftigheid ervan voor mensen. In de VS houden de autoriteiten vol dat het middel relatief ongevaarlijk is bij correct gebruik.

Ook in Europa ligt de stof onder vuur, al zegt de Europese voedselveiligheidswaakond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend lijkt te zijn. De EU verlengde vorig jaar de vergunning voor het gebruik van glyfosaat met vijf jaar. De Franse president Macron, die het daarmee oneens was, maakte kort daarna bekend dat hij binnen drie jaar in Frankrijk een verbod wil op de stof.