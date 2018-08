Tientallen meldingen van wateroverlast in Noord-Holland

In Noord-Holland zijn tientallen meldingen van wateroverlast gedaan. Het gaat volgens de brandweer vooral om kelders en kruipruimtes die vol zijn gelopen met water.

In Haarlem staat het Centraal Station blank en heeft een café wateroverlast. Een concert van Damien Rice in Bloemendaal is gestopt vanwege de zware regenval, meldt de regionale omroep NH Nieuws.

Rijkswaterstaat zegt dat tussen Den Haag en Amsterdam veel water op de A4 ligt. "Pas je snelheid aan en houd afstand", schrijft de ANWB op Twitter.