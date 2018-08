Rechter verbiedt muziek op Kermisfeesten Oss

Bezoekers van de Kermisfeesten in Oss zullen de aankomende week feest moeten vieren zonder muziek. Buurtbewoners spanden een rechtszaak aan vanwege geluidsoverlast. Vandaag stelde de rechter hen in het gelijk. De feesten mogen doorgaan, maar de muziek gaat uit.

Ieder jaar wordt tijdens de kermis een grote feesttent neergezet in het centrum van Oss. Zeven dagen lang is het daar feest met optredens van bands en dj's. Volgens enkele buurtbewoners staat de muziek veel te hard. "Vorig jaar stond het podium pal voor mijn huis. Het geluid liep op tot 90 of 100 decibel. Je doet dan echt geen oog dicht", zegt Theo Henskens tegen Omroep Brabant. "De muren en kopjes trilden ervan en de tv was niet te horen. Gek werden we ervan", vult zijn vrouw aan.

Onvoldoende gemotiveerd

Samen met een aantal buren vochten ze met succes de vergunning van de gemeente Oss aan. Volgens de rechter heeft de burgemeester onzorgvuldig gehandeld bij de vergunningaanvraag. De reden om de feesten toe te staan is onvoldoende gemotiveerd.

Henskens en zijn vrouw zijn opgelucht. "Als je in het centrum woont zijn er wel vaker feestjes. Dat vinden wij geen probleem, maar dit was echt te extreem." Loco-burgemeester Kees van Geffen is teleurgesteld, maar zegt er niet aan te twijfelen dat de kermis een feest zal worden.

Bedreiging

In Oss is niet iedereen blij met de rechtszaak van het echtpaar. "We zijn via Facebook, telefoontjes en briefjes in de brievenbus al bedreigd. Dat we er spijt van zouden krijgen. Ook is er een oproep geweest om een lawaaiprotest voor onze deur te houden."