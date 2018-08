Oussama werd Ous, Albert werd Alice, 'ik ben die oude persoon niet meer'

Afstand doen van je oude identiteit

"Afstand doen van je oude identiteit" noemt Mike Harbers (56) het ook wel. "Officieel heet ik nog steeds Michiel. Ik weet niet precies welke procedures ik moet volgen. Als ik dat wel zou weten, zou ik meteen mijn naam officieel veranderen", zegt hij.

Mike werd ongeveer twintig jaar geleden zo hard met een steen op zijn hoofd geslagen dat hij zwaar hersenletsel opliep. Hij verloor veel bloed en vertoonde geen waarneembare tekenen van leven meer. Hij werd vervolgens als klinisch dood beschouwd. Toen hij wakker werd in het ziekenhuis, wist hij niets meer over zijn leven en niet meer wie hij was.

"Het gebeurde toen ik in het buitenland woonde. De mensen daar hadden al moeite om 'Michiel' uit te spreken. Al snel noemden ze me daarom Mike", vertelt hij. "Ik wist niet meer wie Michiel was. Ik heb vier jaar in het buitenland gewoond. Toen ik weer in Nederland kwam, herinnerde ik me niets meer van mensen die ik hier heb gekend. Het was dus makkelijk om mijn voornaam te veranderen", vertelt Mike.