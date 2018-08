Oud-president Bachelet wordt nieuwe mensenrechten-chef VN

De Chileense oud-president Michelle Bachelet wordt de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft ingestemd met Bachelets nominatie. Op 31 augustus volgt ze de Jordaniër Zeid Ra'ad al-Hussein op, die de invloedrijke functie vier jaar lang bekleedde.

Bachelet was twee termijnen lang president van Chili, en stond van 2010 tot 2013 aan het hoofd van het VN-agentschap dat zich inspant voor gelijke rechten voor vrouwen wereldwijd.

Persoonlijke ervaring

Bachelet maakte in haar privéleven al vroeg kennis met mensenrechtenschendingen. Toen de linkse president Allende in 1973 door militairen werd afgezet, belandden haar vader, haar moeder en zijzelf in de gevangenis. Na wekenlang te zijn gemarteld, lukte het Bachelet, begin 20 toen, en haar moeder om te vluchten. Haar vader stierf in gevangenschap.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten moet zich uitspreken tegen de schending van rechten door de lidstaten van de VN. Bachelets voorganger Zeid haalde vorige week tijdens zijn laatste persconferentie nog eens hard uit naar tientallen landen, waaronder Myanmar, Hongarije, de VS en Syrië, waar de mensenrechten in de verdrukking zijn. Hij zei daarbij: "De VN maakt landen niet te schande, dat doen die landen zelf."

Geobsedeerd door Israël

Zeid kreeg veel kritiek vanuit de hoofdsteden van de landen die hij onder vuur nam. Zijn grootste criticasters zijn de VS en Israël.

Die twee landen verwijten Zeid "geobsedeerd" door Israël en met twee maten te meten. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Haley waarschuwde Bachelet alvast om niet "de fouten uit het verleden" te herhalen.