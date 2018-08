Meer mensen kiezen voor een andere voornaam

De laatste jaren kiezen meer mensen ervoor hun voornaam officieel te veranderen. In 2015 werden bij de rechtbank 503 voornamen gewijzigd, in 2016 kregen 583 mensen een andere voornaam. Vorig jaar bleef dat aantal met 576 naamswijzigingen vrij stabiel en dat wordt ook voor dit jaar verwacht, meldt de Raad voor de rechtspraak. Er is geen duidelijke verklaring voor de toegenomen wens om van naam te veranderen.

Iemand die zijn voornaam officieel wil laten wijzigen, moet daarvoor een advocaat in de arm nemen. Die dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarin duidelijk moet staan waarom de aanvrager een andere voornaam wil. De rechter beoordeelt het verzoek en gaat daarbij na of de gewenste naam niet ongepast is, of bijvoorbeeld ook een achternaam zou kunnen zijn, zoals Janssen.