'Amazon begint eigen medische klinieken voor personeel'

Webwinkel Amazon heeft plannen om medische klinieken voor eigen personeel op te richten, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

De voorbereidingen zijn gaande om een kliniek op te starten op het hoofdkantoor in Seattle. Amazon zou dit jaar met de pilot willen starten. Als die slaagt wordt het project in 2019 uitgebreid.

De webwinkelreus hoopt dat door het bieden van primaire zorg via eigen huisartsen het personeel gezonder wordt en zo uit het ziekenhuis blijft. Zo blijven medewerkers uit handen van zorgverzekeraars. Amazon-baas Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, strijdt al langer tegen de hoge zorgpremies in de VS.

Zorgbedrijf

In januari startte Bezos met Amazon, zakenbank J.P. Morgan Chase en megabedrijf Berkshire Hathaway van de steenrijke investeerder Warren Buffett een eigen zorgbedrijf zonder winstoogmerk.

Dat bedrijf heeft als doel de zorgkosten omlaag te brengen, in ieder geval voor de ruim 1,1 miljoen medewerkers van de drie bedrijven. Buffett omschreef bij de aankondiging van het initiatief de stijgende zorgkosten in de VS als een "hongerige lintworm" die de economie opeet.

Premies voor zorgverzekeringen zijn in Amerika de afgelopen tien jaar met tientallen procenten omhoog gegaan door de sterk stijgende zorgkosten. Een behandeling op de eerste hulp kost in de VS gemiddeld 2000 dollar per dag.

Apple

Met de eigen klinieken zet Amazon dus een nieuwe stap om de zorg en zorgkosten in eigen hand te nemen. Amazon is overigens niet het eerste bedrijf dat zoiets doet. Apple startte in februari AC Welness Network, een netwerk van medische klinieken die alleen toegankelijk zijn voor Apple-personeel.