Politie redt oververhitte honden bij internationale hondenshow

De politie in Amsterdam heeft gisteren bij de RAI ruiten van zes auto's ingeslagen, omdat er honden in zaten die oververhit waren geraakt.

Buiten was het 25 tot 30 graden Celsius, in de auto's kon de temperatuur oplopen tot boven de 40 graden. Op advies van een dierenarts en personeel van de Dierenambulance Amsterdam besloot de politie in te grijpen.

De honden doen mee aan de internationale hondenshow World Dog Show 2018, die in de RAI wordt gehouden. De eigenaren moeten een boete van 750 euro betalen.