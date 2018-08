British Museum geeft Irak kunstschatten terug

Het British Museum geeft acht kunstvoorwerpen terug, die na de val van Saddam Hussein zijn gestolen uit Irak. De voorwerpen, die tot wel 5000 jaar oud zijn, werden in 2003 in beslag genomen bij een Londense kunsthandelaar.

De items werden pas dit jaar overgebracht naar het British Museum. Tot die tijd lagen ze in de opslag bij de politie. Pas toen niemand de artikelen opeiste bij de politie, werden de voorwerpen overgedragen aan het museum in Londen.

Na onderzoek heeft het British Museum, het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk, onlangs vastgesteld dat de voorwerpen uit de archeologische vindplaats Tello komen, in het zuiden van Irak. Inscripties op de geconfisqueerde voorwerpen correspondeerden met unieke inscripties bij de ruïnes van de oude stad Girsu.

Onder de voorwerpen zijn een marmeren hanger in de vorm van een stier, de kop van een wapen, stempels en drie kleine kegels. Morgen worden de stukken overhandigd aan de Iraakse ambassadeur, volgende week worden ze naar Irak gebracht.

Oude kunst ligt gevoelig

Gestolen antieke voorwerpen zijn internationaal gezien een gevoelig onderwerp. Veel musea bezitten kunstvoorwerpen die met de kennis van nu onder bedenkelijke omstandigheden zijn verkregen.

Recentelijk verkregen of door de politie geconfisqueerde roofkunst wordt vaak ruimhartig teruggegeven. Voor internationale topstukken wordt vaak een vergeefse diplomatieke strijd geleverd door de landen van herkomst.

Bekende twiststukken in het British Museum zijn de oud-Egyptische steen van Rosetta, een stuk graniet met inscripties die ooit gebruikt zijn om hiërogliefen te ontcijferen, en de Elgin Marbles, marmeren sculpturen uit de Atheense Akropolis. Beide topwerken zijn sinds begin negentiende eeuw in het bezit van het British Museum. Dat is niet van plan de stukken terug te geven.