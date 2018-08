Nederlandse piloten Ryanair mogen van rechter staken

De Nederlandse piloten van Ryanair mogen morgen staken. De rechtbank in Haarlem heeft in een kort geding geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat de staking grote maatschappelijke gevolgen heeft, zoals de luchtvaartmaatschappij betoogde.

De rechter zei wel dat bij een volgende staking de aankondiging eerder gedaan moet worden. De stakingsaanzegging is gisteren pas om 18.00 uur gedaan.

Buitenlandse piloten

De staking treft vluchten van en naar Eindhoven. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel en welke vluchten precies uitvallen. Ryanair heeft gezegd op de website de klanten te zullen informeren.

Van de 24 lijnvluchten die morgen in Eindhoven gepland staan, zitten er op 11 Nederlandse piloten. De staking betreft dus 22 'ritten' heen en terug.

De pilotenvakbond VNV zegt dat Ryanair op 10 van die 22 ritten werkwillige buitenlandse piloten heeft ingezet ter vervanging van hun stakende Nederlandse collega's.

Salaris

De VNV sluit zich met de actie aan bij de piloten in Duitsland, Ierland, Belgiƫ en Zweden, die morgen ook de hele dag staken. De verkeersvliegers hebben een slepend cao-conflict met de Ierse luchtvaartmaatschappij over onder meer het salaris.

De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op de piloten, en niet het Ierse recht, dat minder bescherming biedt. Daarnaast wil de vakbond dat piloten niet als zzp'er werken maar in dienst worden genomen.