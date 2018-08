Seksisme bij maker League of Legends, 'zo is de game-industrie'

Überhaupt maken vrouwen al minder kans bij Riot Games, omdat zo'n 90 procent van LoL-spelers man is. Dat zo weinig vrouwen de game spelen is wellicht niet zonder reden, want in het spel hebben ze het vaak zwaar. Van der Laarse beaamt dat het seksisme in de industrie hetzelfde is als in de game-community's zelf. "Vooral League of Legends staat erom bekend. Ik ken ook heel veel mensen die het om die reden niet meer spelen."

Zelf is ze ook gestopt met LoL. "Ja, want die community is best wel toxic. Als ze erachter kwamen dat ik een meisje was, dan kwam er vaak gedoe. In het beste geval vroegen ze alleen naar mijn naam, dan kwam soms het spel stil te liggen omdat ze alleen nog wilden chatten."

50/50

Maar ze heeft ook vervelendere incidenten meegemaakt. "Dat ze dingen zeggen als: ik wil jou niet mijn team omdat je een meisje bent. Of dat ze je buiten de game gaan zoeken en dan benaderen op Facebook ofzo. Daar zit ik natuurlijk niet op te wachten."

Wat de oplossing voor het probleem in de gaming-wereld is, weet ze niet, maar Van der Laarse probeert wel haar eigen steentje bij te dragen. Ze pleit namelijk voor het aannemen van meer vrouwen. "Dat doe ik in mijn eigen bedrijf ook. Op dit moment is het 50/50 en voor als ik straks ga uitbreiden heb ik al wat talentvolle vrouwen op mijn lijstje staan."