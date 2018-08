Wanneer begint waar het noodweer? Onze weerman praat je bij

Nederland heeft een avond met onweer, zware windstoten en regen voor de boeg. "Ik zou alle scheerlijnen en haringen gebruiken", geeft NOS-weerman Peter Kuipers Munneke kampeerders als tip.

Kuipers Munneke heeft via Facebook Live vragen beantwoord van kijkers. Zij wilden bijvoorbeeld weten: wanneer begint het, wat wordt er precies verwacht en kan ik veilig reizen?

Wanneer en wat?

"We krijgen vanavond met name in het westen van het land zeer zware windstoten. Vanaf ongeveer 18.00 uur begint het in Zeeland." Zuid-Holland is ongeveer een uur later aan de beurt. Het noodweer bereikt rond 21.00 uur het noorden van het land.

In de kustprovincies geldt tot in de nacht code oranje. Daar kunnen de windstoten oplopen tot 110 kilometer per uur. In de rest van het land tot zo'n 90 kilometer per uur, daar geldt code geel.

Kuipers Munneke laat op de weerkaart zien wat we kunnen verwachten: