Gasleiding geraakt, tientallen woningen in Roermond tijdelijk ontruimd

Om 15.30 uur lukte het om de lekkage te stoppen door de hoofdleiding voor en achter het lek af te sluiten, meldt 1Limburg. Daarmee was het grootste gevaar op brand of een explosie geweken. Voor de geƫvacueerde bewoners werd opvang geregeld in een restaurant.

Inmiddels mogen ze onder begeleiding van brandweerlieden terug naar huis. De brandweer en de netbeheerder verrichten metingen in de woningen om te kijken of alles weer veilig is. Bij het incident is niemand gewond geraakt.