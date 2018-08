Twee doden bij crash Nederlands vliegtuigje in Münster

Bij een crash van een Nederlands vliegtuigje in de Duitse gemeente Greven zijn de twee inzittenden omgekomen. Het vliegtuigje was bezig met de landing op de luchthaven Münster-Osnabrück toen het neerstortte, meldt een woordvoerder van de luchthaven in de lokale krant Westfälische Nachrichten.

In het kleine vliegtuig, dat was opgestegen in Lelystad, zaten een piloot en een piloot in opleiding. Volgens de krant ging het om een vlucht waarbij de leerling enkele manoeuvres moest doen.

Het toestel, een Beech G58 Baron, moest volgens planning meerdere keren opstijgen en landen op Münster-Osnabrück. Al bij de eerste landingspoging ging het mis. Het vliegtuig gleed van de landingsbaan, kantelde en kwam op zijn kop terecht.

Het is niet duidelijk of de inzittenden Nederlanders waren. Ook is niet bekend of het ging om een stuurfout of een technisch probleem. Dat moet onderzoek uitwijzen. Het vliegverkeer op de luchthaven ligt tot zeker 16.30 uur stil.